Sogar in letzter Minute vor dem Enten-Start am Marienplatz wurden noch einige der gelben Entlein verkauft, um dort gleich in die große Sammel-Schaufel eines Radbaggers oben drauf gelegt zu werden. Der rollte dann in die Espen, um dort von einer Brücke aus seine gelbe Ladung in den Gewerbekanal zu kippen. Dafür musste das sonst spärliche Kanalwasser per Schleusenöffnung zuvor noch vermehrt und in seiner Fließgeschwindigkeit renntauglich gemacht werden.

Aberhunderte Kinder samt Eltern verfolgten das Start-Geschehen vom dicht gesäumten Kanalufer aus, und begleiteten dann die schwimmende Enten-Invasion am Uferweg. Ganz Findige hatten ihre nummerierten Entchen sogar blau, rot oder schwarz eingefärbt, um deren jeweilige Renn-Position unterwegs im gelben Einerlei besser beobachten zu können.

Kinder dürfen Rennenten mit nach Hause nehmen

Nach einer knappen Viertelstunde gemütlicher Wasserreise bogen die Entchen dann um die letzte Kanal-Kurve hinter der Stadtmühle zur Austraßen-Brücke ein, wo gleich fünf Helfer mit einem Sammel-Netztrichter die kleinen Plastik-Rennboliden am Weiterschwimmen in den Ettenbach hinderten und unter kritischen Kinderaugen die Sieger ermittelten. Um genau 17.56 Uhr trafen dort die schnellsten Entchen in Grüppchen ein (allesamt gelb), dann gefolgt vom großen Rest-Pulk. Die Plastik-Entsorgung anschließend gestaltete sich einfach: Nämlich per Entchen-Würfen in die Zuschauermenge. Dabei ergatterten manch besonders eifrige Kinder gleich mehrere - so viel ihre Hände eben heim tragen konnten.

Bei der After-Work-Party im Anschluss wurde es voll. Foto: Hiller

Später wurden insgesamt 86 tolle Preise an die Rennställe der ersten Enten vergeben, darunter ganz oben als Hauptknüller ein Zwei-Tages-Europa-Park-Ticket für vier Personen samt Übernachtung. Aber auch ein hochwertiges Fahrrad von Fahrrad Schulz m und eine Familien-Jahreskarte für das Ettenheimer Schwimmbad wurden überreicht. Alle Gewinner, die ihre Preise nicht gleich vor Ort abgeholt hatten, werden noch benachrichtigt.

„Unexpected“ Foto: Hiller

Auf der Party war’s voll

Auch die parallel verlaufende Afterwork-Party, die ebenfalls vom „Unternehmen Ettenheim“ und dem städtischen Bürgerbüro organisier worden war , geriet zwischen Austraße und Marienplatz zum absoluten Publikumsrenner. Da waren rund 200 sonnige Sitzplätze im fliegenden Wechsel mehrfach belegt und das Gedränge recht groß – samt vieler Kinderwagen. Beim Schwimmbad-Förderverein gab‘s Schmorbraten, bei der Münchweierer TC-Jugend Gegrilltes von Wurst bis Steaks und Gyros. Für die starke Getränkenachfrage waren der LV Ettenheim, MV Altdorf und FV Ettenheim an weiteren Ständen zuständig, die Kolping-Jugend wartete zusätzlich mit allerlei Cocktails auf. Zuverlässig sorgte die lokale neue sechsköpfige Coverband „Unexpected“ über mehrere Stunden für Pop- und Rocksongs von der Bühne aus.