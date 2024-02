Auch Voltron Nevera ist betroffen: Weshalb der Europa-Park nicht mit allen Attraktionen in die neue Saison startet

Weshalb der Europa-Park nicht mit allen Attraktionen in die neue Saison startet

1 Die ersten Züge für die Achterbahn Voltron Nevera wurden bereits im November angeliefert. Bevor die Achterbahn jedoch für die Besucher an den Start gehen kann, müssen erst noch weitere Züge eintreffen. Foto: Europa-Park

Der Europa-Park arbeitet derzeit mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die Sommersaison. Doch die neuen Attraktionen werden zum Saisonbeginn noch nicht gleich zur Verfügung stehen.









Selten dürfte der Saisonstart im Europa-Park so sehnsüchtig erwartet worden sein wie der von 2024. Nicht nur startet der Europa-Park in eine Jubiläumssaison. Auch die Eröffnung des neuen Themenbereichs Kroatien mit der neuen Achterbahn Voltron Nevera wird mit Spannung erwartet. Zudem sollen die Tiroler Wildwasserbahn und der Alpenexpress Enzian, die durch den Brand 2023 schwer beschädigt wurden, wieder fahren. Auch eine Coastiality für die Euro-Sat ist geplant und die Geisterbahn im italienischen Themenbereich wird überholt. Doch nicht alles davon wird bereits zum Start der Sommersaison am 23. März fertig sein.