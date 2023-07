1 Nicht nur die Frau an seiner Seite: Die Volkswirtin Ingeborg Schäuble – hier winkend und umgeben von CDU-Größen und dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann beim Festakt zum 80. Geburtstag ihres Mannes im September in Offenburg – war unter anderem von 1996 bis 2008 die Vorstandsvorsitzende der Welthungerhilfe. Foto: Armbruster

Die Ehefrau des früheren Bundestagspräsidenten und CDU-Urgesteins Wolfgang Schäuble hatte Mitte Juli in Offenburg einen Fahrradunfall. Dabei verletzte sie sich laut aktuellen Medienberichten schwer – ihr Zustand wird als ernst beschrieben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sowohl der 80-jährige CDU-Politiker Wolfgang Schäuble als auch seine Frau Ingeborg sind bekennende Fahrradfans. Als sie noch in Gengenbach wohnten, sah man die beiden immer wieder im vorderen Kinzigtal auf Tour. Er mit seinem Handbike, seine Ehefrau auf dem Rad – zu ihrem Schutz meist in Begleitung von Beamten in Zivil. In den vergangenen Jahren brachen die beiden von ihrer neuen Wohnung in Offenburg zu Ausflügen in die Umgebung auf.