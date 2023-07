Bislang unbekannte Personen sollen sich in der Zeit vom Mittwoch, 28. Juni, gegen 19 Uhr bis zum Donnerstag, 29. Juni, bis 11 Uhr sollen sich bislang unbekannte Personen einer umfassenden Menge Hausmüll entledigt und diesen am Apostelsee platziert haben. Bei dem Hausmüll soll es sich um eine Menge von circa zwei Müllsäcken inklusive einer weißen Klobrille gehandelt haben. Der Müll wurde an der von Osten kommenden zweiten Badestelle am nördlichen Ufer des Apostelsees im Gebüsch unter einem Baum abgestellt, erklärt die Polizei. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zu der Identität der Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme unter Telefon 07822/44 69 50 gebeten.