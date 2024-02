Architekten im Wettbewerb: Entwurf für das neue Lahrer Krankenhaus soll Mitte Mai feststehen

Der Architektenwettbewerb für den Krankenhaus-Neubau in Langenwinkel geht in die nächste Runde: Die Planungsbüros haben Angebote abgegeben, die nun von der Baukommission geprüft werden.

Das Ortenau-Klinikum hat den Architektenwettbewerb für den Klinik-Neubau in Langenwinkel auf den Weg gebracht. Um hochwertige Entwürfen für den Neubau zur Auswahl zu haben, wurde im Dezember im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung ein sogenanntes Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gestartet, informiert das Ortenau-Klinikum. Voraussichtlich Mitte Mai werde der Siegerentwurf feststehen und mit einer Ausstellung der Entwürfe in Lahr öffentlich vorgestellt.

„Dass wir den Architektenwettbewerb frühzeitig auf den Weg bringen konnten, ist eine gute Nachricht, nun sind wir auf die Entwürfe gespannt. Bei der Auswahl werden wir mit großer Sorgfalt darauf achten, dass die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen und der Neubau den funktionalen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Anforderungen optimal gerecht wird“, betont Landrat Frank Scherer in der Mitteilung.

Lesen Sie auch

Klinik-Chef Christian Keller ergänzt: „Ich bin sicher, dass wir auch in Lahr einen sehr attraktiven Klinikneubau auf dem künftigen Klinik-Campus bekommen werden.“

Verfahren besteht aus mehreren Schritten

Der Ablauf des Verfahrens ist in mehrere Schritte unterteilt, skizziert das Klinikum: Nach einer europaweiten Ausschreibung ermittle der Auftraggeber unter den Bietern anhand festgelegter Kriterien die geeigneten Planungsbüros. Diese erstellen dann ihre Entwürfe und reichen ein Angebot ein, das vom Auftraggeber fachlich geprüft wird. Anschließend beginnt die sogenannte Verhandlungsphase, an deren Ende eines der beteiligten Planungsbüros den Zuschlag erhält.

In dem laufenden Verfahren für den Klinikneubau in Langenwinkel hat das Ortenau-Klinikum den Teilnahmewettbewerb bereits abgeschlossen und geeignete Planungsbüros ausgewählt. Diese wurden aufgefordert, eine zu empfehlende Lösungsvariante für das Gesamtprojekt auszuarbeiten. Die beteiligten Büros haben kürzlich ihre Angebote eingereicht. Diese umfassen laut Ausschreibung den Neubau des Krankenhauses einschließlich einer Gesamt-Campus-Planung mit den Peripheriegebäuden Ärztehaus, Personalwohnheim und Krankenpflegeschule. Hinzu kommt eine Vorbehaltsfläche für eine Rettungswache sowie Vorbehaltsflächen für Makro- und Mikroerweiterungen des Klinikums auf dem Baugrundstück in der Größe von rund 9,5 Hektar südlich der B 415 und westlich des Friedhofs Langenwinkel.

Ende Februar wird eine Jury aus Mitgliedern der Baukommission des Ortenau-Klinikums, in der auch die Stadt Lahr vertreten ist, unter Mitwirkung von Bausachverständigen die Entwürfe prüfen und eine Priorisierung vornehmen. Die Entscheidung über den Sieger des Wettbewerbs einschließlich der Vergabe steht Ende April nach einem Votum des Verwaltungsrats des Ortenau-Klinikums fest.

Entwürfe werden öffentlich vorgestellt

Nach einer durch das Verfahren vorgegebenen Frist kann voraussichtlich Mitte Mai der Siegerentwurf öffentlich bekannt gemacht werden. Unmittelbar im Anschluss werden die Stadt Lahr und das Ortenau-Klinikum die Wettbewerbsentwürfe mit einer Ausstellung öffentlich präsentieren. Darüber hinaus ist für Mitte Mai ebenfalls eine öffentliche Informationsveranstaltung geplant, bei der das Planungsbüro des Siegerentwurfs seine Planungen vorstellen wird.

Zu diesem Zeitpunkt besteht ein Planungsentwurf zur Gesamt-Campus-Planung, der auch als Grundlage für das Bauleitplanungsverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes dient. Somit könne voraussichtlich im Mai 2024 mit der Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung zum Klinikneubau und auch mit dem Bebauungsplanverfahren gestartet werden.