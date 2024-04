Das neue Gebäude beherbergt alles, was die Feuerwehr braucht. Im Ernstfall ist die Wache Lahr West für rund 5000 Menschen zuständig.

Die neue Heimat für die Feuerwehrabteilungen Hugsweier und Langenwinkel ist fertig – Anfang April wurde sie bezogen und in Betrieb genommen. Beim Tag der offenen Tür am morgigen Sonntag, 28. April, von 11 bis 17 Uhr präsentiert die Stadt die neue Feuerwache zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Die dort stationierten Fahrzeuge werden gezeigt, es gibt Führungen durch die Atemschutzübungsstrecke, eine Hüpfburg für die jüngsten Gäste – und es wird bewirtet. Außerdem zeigt die Kinderfeuerwehr die Abnahme des „Kinderfunken“ – ein Abzeichen der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg.

Die Atemschutzanlage ist dazu da, Atemschutzträger in einem Parcours zu beanspruchen, um ihre Fitness zu testen. Dort werden jährlich etwa 1600 Feuerwehrleute ihre notwendigen Übungen absolvieren – denn das muss jeder einmal im Jahr. Die Strecke steht Wehrleuten aus dem gesamten Ortenaukreis zur Verfügung. Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert freut sich, dass mit der Strecke und den zusätzlichen Schulungsräumen die neue Feuerwache eine Bedeutung für die gesamte Region hat.

Das Gebäude ist definitiv sehenswert – das liegt auch am dreidimensionalen Streckmetallgitter an der Fassade, das dem zweistöckigen Feuerwehrhaus einen exklusiven Touch gibt. In dem modernen Gebäude finden die Feuerwehrleute sehr gute Bedingungen vor. Über einen offenen Treppenraum, mit Blick zur Fahrzeughalle, erreicht man im Obergeschoss die Verwaltungsräume und den Schulungsraum. Dieser erhält Panoramafenster und eine Dachterrasse mit Blick auf den Übungshof. Die Umkleideräume mit feuerroten Spinden sind im Erdgeschoss.

Die Feuerwache West – die in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße zwischen dem DHL-Zentrum und Europastraße gebaut wurde – ist im Fall der Fälle für rund 5000 Menschen verantwortlich. Jetzt gibt es endlich die Chance sich selbst einmal dort umzusehen.