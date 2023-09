Der Autor Ralf Ave aus Schuttern hat mit „Geschichten aus Burdach“ sein achtes Buch herausgebracht. Darin resümiert er Erzählungen, die bei Treffen mit einem ehemaligen Polizeikollegen – im Buch heißt dieser Paul – zum Besten gegeben wurden. „Einfach zum Lachen und zum Schmunzeln“, erklärt Ave im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Zum ersten Mal schreibe ich ein Buch, aus Erlebnissen eines anderen heraus“, so der Autor, der selbst pensionierter Kommissar ist. Nachdem an seinen Kollegen häufig die Worte „Paul, diese Geschichten musst du unbedingt aufschreiben“ gerichtet worden seien, habe sich Ave an den Tisch gesetzt und die Geschichten notiert – natürlich mit dem Okay seines Kollegen. Das Buch „Geschichten aus Burdach“ von Ralf Ave mit Illustrationen von Eva Lamprecht kostet 5,80 Euro.