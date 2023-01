1 In der Unterkunft der Lahrer Polizeihochschule soll es im Oktober 2020 zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die vier Verdächtigen, damals Polizeianwärter, müssen sich jetzt vor Gericht verantworten. Foto: Bildstein

An der Lahrer Polizeihochschule soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Vier jungen Männern wird vorgeworfen, eine Kollegin begrapscht zu haben. Kommende Woche stehen sie vor Gericht.















Lahr – Der Fall liegt schon eine Weile zurück, birgt aber einige Brisanz: Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat gegen vier Polizeimeisteranwärter im Alter zwischen 22 und 25 Jahren Anklage wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen sexuellen Belästigung in Tateinheit mit Nötigung erhoben. Wie Dominik Nassall, Sprecher der Offenburger Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wird den Angeklagten zur Last gelegt, im Oktober 2020 zunächst gemeinsam das Zimmer einer Mitauszubildenden in der Unterkunft der Lahrer Polizeihochschule aufgesucht zu haben. Dort sollen sie die junge Frau erst hin- und hergeschoben und dann auf ihr Bett gestoßen haben. Dabei, so die Anklage, hätten die Männer das Opfer über der Bekleidung an die Brust und an das Geschlechtsteil gefasst.