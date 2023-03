1 Das Duo „Tribute“ bestritt das erste „Amici Event“ musikalisch und begeisterte das Publikum mit „Acoustic Rock“. Foto: Decoux

Die Party in Ettenheim war gleichzeitig das Opening für die geplanten „Amici Events“. „Ich werde in Zukunft als selbstständiger Barkeeper und Eventveranstalter mit meinen Partnern DJ Rene Aigner und Lichttechniker Andreas Römer Events geben“, kündigte Isele an. „Mein Konzept für die ,Amici-Events’ besteht aus Live-Musik in Kombination mit DJ Aire.“



Drei weitere Events sind schon geplant

Der Barbetreiber hatte die „Amici Bar“ wegen des Eigenbedarfs seins Vermieters aufgeben müssen und sich jetzt mit dem Betreiber des Café „s’ Blumehäfele“ zusammengetan, der dann seine Räumlichkeiten für die Events zur Verfügung stellt.Für das Essen ist das Café Blumehäfele zuständig und für die Getränke sorgt Isele selbst

Immer mehr Stühle mussten am Samstag nachgeholt werden, damit die zahlreichen Besucher einen Platz fanden. Den Auftakt machte das Duo „Tribute“ mit Akustik-Cover-Songs. Die beiden Musiker haben sich auf das Covern von Rock und Popsongs der vergangenen 60 Jahre spezialisiert und begeisterten mit Gesang und Gitarre das Publikum. DJ Aire begleitete den Abend.

Für das Frühjahr stehen schon drei weitere Events an. Beim „Rock in den Mai“ am Sonntag, 30. April, ist die Band „Frank’n’wolf“ zu Gast. Am Samstag, 13. Mai, spielt die Cover-Band „Check Daniel’s“. Am Donnerstag, 25. Mai, werden vier Live-Bands vom „Lahrer Musikwerk“ den Gästen einheizen.