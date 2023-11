Am Sonntag wird es ernst: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Bürgermeisterwahl in Seelbach

Knapp 4000 Seelbacher sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Amtsinhaber Thomas Schäfer tritt nicht mehr an – mit Siegfried Kohlmann, Michael Moser und Christoph Krieger gibt es drei Bewerber. Das Ergebnis wird am Abend im Bürgerhaus bekanntgegeben.