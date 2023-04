Das Freibad Kippenheim startet am Samstag, 29. April, in die neue Saison. Neben den Schwimmbecken für Jung und Alt stehen in der Schmieheimer Straße den Besuchern auch das Beachvolleyballfeld und die große Liegewiese sowie der Sandspielplatz mit großem Piratenschiff zur Verfügung.

Außerdem können sich die Freibadbesucher wieder über Umbaumaßnahmen freuen, die über die Wintermonate erledigt wurden. „Dem Gemeinderat ist es wichtig, stetig in die Aufwertung unseres Freibads zu investieren. Über die Wintermonate wurde ein toller, zentraler Kioskbereich mit überdachten Sitzmöglichkeiten eingerichtet“, freut sich Bürgermeister Matthias Gutbrod. Raffael Mayer, Christian Rieger und das Team von Badewasser Service freuen sich auf die neue Saison.„Wir starten am Samstag um 10 Uhr, wieder einmal als eines der ersten Bäder in der Region, in die Badesaison 2023. Unser Team ist bereit und freut sich auf zahlreiche Besucher“, berichten Raffael Mayer und Christian Rieger. Eintrittstickets sind ausschließlich online oder im Bürgerbüro buchbar. Eine Anleitung zur Ticketbuchung ist auf der Homepage der Gemeinde Kippenheim veröffentlicht.

Ein Ticketverkauf direkt im Schwimmbad wird nicht angeboten. Das Freibad ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, wetterbedingt kann es zu Änderungen kommen. Die Tickets, mit Ausnahme der Familienkarte, sind buchbar unter www.eticket-bw.de.