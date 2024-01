Die TV-Moderatorin wird am 24. Februar bei der finalen Entscheidung in Rust vor Ort sein.

Das Miss-Germany-Awards-Finale ist am Samstag, 24. Februar, zum 22. Mal in der Europa-Park-Arena in Rust. An diesem Abend wird durch eine Jury – unter anderem Nicolas Puschmann und twenty4tim –entschieden, wer die Auszeichnung „Miss Germany 2024” erhält. Durch den Abend führt TV-Moderatorin Lola Weippert, heißt es nun in einer Mitteilung des Europa-Parks.

Max Klemmer, der Enkel des Gründers der Miss-Germany-Studios, erklärt: „Lola passt als zielstrebige und erfolgreiche Frau perfekt zu Miss Germany. ” Die 27-Jährige wird durch die Liveshow führen, die ab 18.30 Uhr mit exklusiven Einblicken auch live auf Twitch zu sehen sein wird. Ab 20.30 Uhr startet die Awardshow.

„Als die Anfrage für die Moderation kam, habe ich nicht lange überlegt, sondern ohne zu zögern zugesagt, weil ich die Transformation von Miss Germany super finde. Ich bin in Stuttgart geboren und quasi mit dem Europa-Park aufgewachsen, deswegen freue ich mich sehr, dort auf der Bühne stehen zu dürfen “, erklärt Lola Weippert.

Auch Kamrad wird Teil der Show beim Miss-Germany-Finale sein. Foto: Fabian Süggeler for MIGHTKILLYA

Auch Kamrad, deutscher Singer- und Songwriter, wird Teil der Show sein. 2022 gelang ihm mit dem Song „I Believe“ der endgültige Durchbruch.

Wer persönlich am 24. Februar im Europa-Park live beim Miss-Germany-Awards-Finale 2024 dabei sein möchte, hat in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit. Das Ticket beinhaltet ein Gourmet-Buffet, ein Show-Programm im Europa-Park-Dome sowie den Einlass in die Europa-Park-Arena mit der zweistündigen Award-Show und einer anschließenden Aftershow-Party mit einem Mitternachtsbuffet. Zudem sind die Getränke für den gesamten Abend von 18 bis um 4 Uhr inklusive, erklärt der Park.

Die Miss-Germany-Studios

Die Miss-Germany-Studios sind die Veranstalter der Miss Germany Awards. Ursprünglich als traditioneller Schönheitswettbewerb gestartet, erlebt das Format seit 2017 nach der Übernahme durch den Enkel des Gründers Max Klemmer eine grundlegende Neuausrichtung, heißt es in der Mitteilung. So gehe es nicht mehr um die äußerliche Schönheit, sondern es soll sich auf die Förderung von Frauen in ihrer Vielfalt und Stärke konzentriert werden.