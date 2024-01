Altes Brauchtum: Was die Heiligenzeller unter „Ninive“ verstehen

Was die Heiligenzeller unter „Ninive“ verstehen

1 Oberhexe Edith Schaub mit der von den Kindern gemeinsam gebastelten „Ninive“. Foto: Bohnert-Seidel

Der Name der selbst gebastelten lebensgroßen Puppe ist nicht nur für einige ein Zungenbrecher. Auch wie der Name zur Figur kam und was er genau bedeutet, ist schwierig zu erfahren.









„Ninive“ trägt ein flammendes Kleid und zeigt sich als Hexe, die ab dem Schmutzigen Donnerstag den Fasentsbaum in Heiligenzell schmücken wird. „Ninive“, der Name will den Kindern ihrer selbst gebastelten lebensgroßen Puppe nicht über die Lippen kommen. Ihnen ist er ein Zungenbrecher, den Heiligenzeller ein Begriff, den sie seit Generationen weitertragen.