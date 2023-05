1 Beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 wurde erstmals der Warnkanal „Cell Broadcast“ getestet. Künftig kann auch in Lahr auf das System zurückgegriffen werden, um die Bevölkerung vor Bedrohungen zu warnen. Foto: Kapitel-Stietzel

Mit einem neuen System will die Stadt Menschen per Nachricht und Signalton auf dem Handy vor aktuellen Gefahren warnen. So will man im Fall der Fälle fast jeden erreichen.









Es war Donnerstag, 8. Dezember, um 11 Uhr, als in Deutschland wohl so mancher hochschreckte. Im Rahmen des bundesweiten Warntags wurde erstmals auf Millionen Smartphones ein Hinweis gesendet – inklusive lautem Warnton. Künftig könnte es in Lahr nun häufiger zu solchen Warnungen kommen. Denn die Stadt hat den Warnkanal „Cell Broadcast“ eingeführt. Unsere Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.