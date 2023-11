1 Sehr gut besucht war der Ottenheimer Wintermarkt. An 58 Ständen waren Speisen, aber auch Dekorationen, Gestecke und Handarbeitswaren im Angebot. Foto: Lehmann

Sowohl in Ottenheim als auch in Meißenheim sind am Wochenende die Gäste zahlreich auf den jeweiligen Märkten erschienen und haben das Ambiente der Adventszeit genossen.









Gleich zwei Märkte waren am Wochenende im Ried geboten: In die Adventszeit gestartet werden konnte sowohl beim Wintermarkt in Ottenheim wie auch beim Weihnachtsmarkt in Meißenheim.