30 Sänger des Chors haben in der Dörlinbacher St. Johannes-Kirche mit gefühlvollen Stücken überzeugt.

Der Chor Lauschangriff, unter der Leitung von Dirigent Simon Göppert, hat die zahlreichen Besucher mit einem vielseitigen Repertoire an stimmungsvollen Advents- und Weihnachtsliedern begeistert.

Die Dörlinbacher St. Johannes-Kirche, heimelig beleuchtet durch viele Kerzen, bot die ideale Kulisse für das Konzert. Simon Göppert, der nicht nur als Dirigent, sondern auch am Keyboard brillierte, hatte die mehr als 30 Sänger intensiv vorbereitet.

Besonders berührend war der Auftakt mit „Menschen tragen Licht ins Dunkle“ von Lorenz Maierhofer. Neben dem Chor trugen sieben Projektsänger zu einem harmonischen Gesamtklang bei. Ria Rothweiler, Annabelle Weber und Chiara d’Adamo berührten die Herzen des Publikums mit ihren einfühlsamen Solobeiträgen und die Moderatorinnen Ann-Kathrin Roth und Miriam d’Adamo führten gefühlvoll durch das Programm mit stimmungsvollen Texten.

Der Chor sang die Lieder ohne Notenblatt

Von „Away in a manger“ von W. J. Kirkpatick bis zu „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ von Karel Svoboda oder „Joy to the world“ von Lowell Mason – jedes Lied des Chors trug zur vorweihnachtlichen Atmosphäre bei.

Bemerkenswert auch, dass sämtliche Liedbeiträge ohne Notenblatt vorgetragen wurden, was die hohe Professionalität und Vorbereitung unterstrich. Das Publikum, das sogar in das Konzert mit eingebunden wurde und freudig das Lied „Wir sagen Euch an, den lieben Advent“ mitsang, honorierte die beeindruckende Leistung mit lang anhaltendem Applaus. Nach dem Konzert lud der Chor zu einem gemütlichen Ausklang ein.