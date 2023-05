Vom Alltag abschalten und zur Ruhe kommen – das konnten die zahlreichen Zuhörer beim Kirchenkonzert der Musikkapelle Kappel am Sonntagabend in der Kirche St. Cyprian und Justina. Auch die Kinder der musikalischen Früherziehung präsentierten sich erstmals der Öffentlichkeit mit einem Lichtertanz. In gewohnt unterhaltsamer und informativer Weise führte Tanja Laubis durch das knapp 90-minütige Konzertprogramm.

Mit schönen Klängen und gefühlvollen Liedern gelang es der Musikkapelle unter der Leitung ihrer Dirigentin Angela Pace, dem Publikum eine Auszeit zu schenken. Schon das Einführungsstück „Drei Miniaturen“ mit schnell wechselnden Melodien und Instrumentengruppe lud zum Innehalten ein. „The Mission“, ein Arrangement von Frank Bernaerts, erzählte eine Geschichte mit Ureinwohnern im Dschungel. Zögling Noah Helbling spielte auf der Trompete „St. Anton Chorale and Rondo“. Von der Empore schallten die Klänge des 13-Jährigen spielsicher durch den Kirchenraum. Der große Applaus war für das Können und den Mut, sich als Solist zu präsentieren, mehr als verdient.

Musik kann auch liebevoll sein

Dass Musik auch liebevoll sein kann, stellte die Kapelle mit dem Stück „Aria d`Amore“ eindrucksvoll unter Beweis. Das Tenorhornquartett mit den Solisten Marius Bührle, Ralf Kern, Michael Schoch und Benjamin Gruber Klarheit gab anschließend das Stück „Gebet und Fanfare“ zum Besten. Nicht nur mit ihren Instrumenten wusste die Musikkapelle umzugehen: Katharina Eckel, Marius Bührle, Dominik Binnig und Konrad Konzack konnten zur Musik von Vangelis „Conquest of Paradise“ auch mit Gesang überzeugen.

Die Besucher konnten die Augen schließen und sich zur Musik treiben lassen. Marius Bührle begleitete die Kapelle bei dem Stück „Angels“ der Komponisten Robert Williams und Guy Chambers ein zweites Mal und Katharina Eckels, Vorsitzende der Kapelle, sorgte mit ihrer Stimme bei „Jesus Christ Superstar“ für Gänsehautmomente.

Der Nachwuchs der Musikkapelle zeigte einen Lichtertanz. Foto: Decoux

Dass sich die Kappeler Musikkapelle um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss, wurde bei dem Konzert deutlich. Zehn Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren werden aktuell von Jacqueline und Sabine Hecklinger spielerisch an die Musik herangeführt. Die Kinder zeigten dem Publikum im Kirchengang zu „Heal the World“ einen Lichtertanz und verteilten Friedenstauben an die Besucher. „Machen wir die Welt zu einem besseren Ort für Kinder“, richtete Tanja Laubis das Wort an die Besucher, ehe zum Abschluss gemeinsam „Segne du Maria“ gesungen wurde.

Musiker haben viel vor

Ihren Waldhock veranstaltet die Musikkapelle Kappel am 21. Mai ab 11 Uhr in der Waldhütte Ellenbogenwald. Am 25. Juni ist der Tag der Musik geplant. Einen Unterhaltungsauftritt gibt es am 2. Juli in Rheinhausen, vom 21. bis 23. Juli ist das Zeltlager in Rhinau am Baggersee am Brunwasser geplant. Weiter steht vom 21. bis zum 22. Oktober das Probenwochenende an und am 2. Dezember veranstalten die Musiker ihr Jahreskonzert.