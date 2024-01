Abteilungskommandant beklagt „Notlösungen“: Der Feuerwehr Schuttern fehlt es an Platz

1 Links – in der Lücke zwischen Wohnhaus und Feuerwehrhaus – soll die neue Garage für die Feuerwehr platziert werden. Foto: Bohnert-Seidel

30 000 Euro stehen für die Abteilung Schuttern im Haushaltsplan 2024 zur Verfügung. Damit ist unter anderem weiterer Stauraum geplant, der dringend notwendig ist.









Die Feuerwehrabteilung Schuttern hat Platzprobleme – und das schon seit Jahren. Eine neue Garage als zusätzlicher Stauraum soll in diesem Jahr noch realisiert werden. Geplant ist eine Ausweichfläche für die Gerätschaften, die bisher keinen Platz gefunden haben und – wie im Fall der historischen Spritze – bislang in privaten Scheunen Unterschlupf gefunden haben. Dass die Abteilung Schuttern schon längst aus den Nähten platzt, ist hinlänglich bekannt. In den vergangenen Jahren hat dies bereits Abteilungskommandant Jan Mieth mehrfach in seinen Jahresberichten festgestellt. Aber auch sein Vorgänger Marco Lippmann klagte schon über zu wenig Platz. Jetzt soll etwas Abhilfe geschaffen werden. „Es kommt zwar eine Garage, aber ein Fahrzeug kommt da nicht rein“, so Abteilungskommandant Mieth gegenüber unserer Redaktion. Es sei der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, der jetzt in Erfüllung gehe. „Das Feuerwehrhaus ist bis unters Dach gefüllt“, so Mieth.