Ab April 2024: Volksbank-Filiale in Kappel schließt

Die Volksbank Lahr wird im ersten Halbjahr 2024 zwei Filialen schließen – eine davon in Kappel. Am 28. März wird die Kappeler Filiale das letzte Mal geöffnet sein. Die Bargeldversorgung soll ein neuer Automat in Grafenhausen sicher stellen.

Als Grund für ihren Rückzug aus Kappel und Ohlsbach nennt die Volksbank wirtschaftliche Gründe: „Wir bedauern den Schritt, hatten aber an beiden Standorten in den letzten beiden Jahren deutliche Rückgänge bei den Kundenbesuchen. Viel zu wenig für einen wirtschaftlichen Betrieb“, begründet Peter Rottenecker, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Lahr, die Entscheidung.

Das Kundenverhalten habe sich in den vergangenen Jahren grundsätzlich und mit rasanter Geschwindigkeit verändert: Immer mehr Menschen nutzten das umfangreiche digitale Bankingangebot sowie das Kunden-Service-Center der Volksbank, über das telefonisch nahezu alle Dienstleistungen und Wünsche erledigt werden können.

Trotzdem will die Volksbank auch weiterhin auf persönliche Beratung setzen: „Die Kunden in Kappel werden weiterhin von ihrem bisherigen Berater betreut – künftig im neuen Kompetenzcenter in Ettenheim. Viele Kunden haben sich seit der Eröffnung vor einem Jahr ohnehin für diesen neuen Standort entschieden“, gibt die Volksbank Lahr Auskunft. Die Filiale in Ettenheim ist von Montag bis Freitag täglich geöffnet.

In Grafenhausen soll ein neuer Automat zur Verfügung stehen

Kunden, die in der Filiale Kappel ein Schließfach gemietet haben, können gemeinsam mit ihrem Berater einen alternativen Standort auswählen.

Auch um ihr Bargeld müssen die Kappeler nicht bangen: Für die wohnortnahe Bargeldversorgung steht in Kürze der neue Geldautomat (Hauptstraße 110) in Grafenhausen zur Verfügung. Dieser war seit der Sprengung im Dezember 2022 außer Betrieb gewesen.

Die Kunden aus Ohlsbach werden künftig in der Filiale in Gengenbach von ihrem bisherigen Berater betreut. Neben der Filiale im Stadtzentrum gibt es zudem den verkehrstechnisch gut gelegenen Selbstbedienungspavillon im Gewerbegebiet Allmend, erklärt die Volksbank Lahr. In Ohlsbach ist die Filiale das letzte Mal am 28. Juni geöffnet.

Keine weiteren Schließungen in den nächsten beiden Jahren

Für die kommenden zwei Jahre seien keine weiteren Schließungen vorgesehen, betont der Vorstand. Die Statistiken sprechen jedoch eine deutliche Sprache. Die digitalen Angebote werden sich weiter stark etablieren und es gebe auch kaum noch einen Unterschied zwischen den Altersgruppen, betont der Vorstandsvorsitzende Peter Rottenecker. Anwendungen über Apps und das Web werden immer einfacher und sind heute von nahezu jedem Ort möglich, wo Internet oder Telefon verfügbar sind. Diese Flexibilität spare nicht nur Wege, sondern vor allem wertvolle Zeit. Ein Ende dieser rasanten Entwicklung sieht die Volksbank Lahr nicht. Sie werde sich in Zukunft immer wieder neu auf Veränderungen einstellen und die Angebote anpassen.

Wichtig sei dem Vorstandsvorsitzenden, dass alle Mitarbeiter der Filialen Ohlsbach und Kappel sichere Arbeitsplätze bei der Volksbank Lahr haben und die Kunden ihre vertrauten Ansprechpartner behalten.