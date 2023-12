Ab 2027: In der Lahrer Gutleutstraße soll ein Obdachlosenheim entstehen

1 Das Flüchtlingsheim in der Gutleutstraße soll ab 2027 zur Obdachlosenunterkunft werden. Foto: Lehmann

Weil die Unterkunft in der Flugplatzstraße abgerissen werden soll, muss Ersatz her: Die Stadt Lahr will ab 2027 das frühere Pflegeheim Kenk in der Gutleutstraße 42 anmieten. Gut eine halbe Million Euro soll dies die Verwaltung mehr kosten. An den Mietausgaben gibt es jedoch deutliche Kritik.









Link kopiert



Die Zahl der Obdachlosen in Lahr nimmt weiter zu, heißt es in der Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag. Insbesondere im Bereich der Frauen, Paare und Familien sei ein Anstieg zu verzeichnen. Viele davon sind derzeit in der Flugplatzstraße 101 untergebracht. Das Gebäude ist jedoch „stark sanierungsbedürftig“, so die Stadt, und muss für die im Bebauungsplan Gartenhöfe vorgesehenen Flächen abgerissen werden.