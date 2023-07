Die Firma Neinver, der nach eigenen Angaben zweitgrößte Betreiber von Outlet-Centern in Europa, verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres ein „außergewöhnliches Wachstum“ für sein Outlet-Center im Elsass. Roppenheim konnte bis Ende Mai einen Anstieg der Besucherzahlen um elf Prozent – 735 000 gegenüber 663 000 im Vorjahr – und einen Umsatzanstieg von 15 Prozent vermelden, teilt das Markendorf mit.

Mit einer Belegungsrate von 98 Prozente habe das Outlet-Center das Vertrauen fast aller Marken bewahrt, die ihre Präsenz nach Ablauf ihres ursprünglichen zehnjährigen Mietvertrags verlängert hatten.

Outlet-Center steckt Corona-Zeit gut weg

„Diese Indikatoren bestätigen, dass das Outlet die Turbulenzen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gut überstanden hat“, heißt es in der Mitteilung.

Die gute Leistung des Outlet-Centers zeige sich auch im aktuellen „Ecostra-Report“, der die Leistungsfähigkeit von Outlet-Centern aus Sicht der Einzelhändler einstuft, teilt das Markendorf mit. Nach dieser Befragung liege das Roppenheimer Markendorf auf dem ersten Platz in Frankreich und stehe im europaweiten Vergleich auf Platz sechs.

Ein Schwerpunkt des Markendorfs in Roppenheim liegt laut eigener Angaben auf Marken elsässischen Ursprungs. Die elsässische Marke Jump stellt Reisegepäck her und ist kürzlich in das Roppenheimer Zentrum eingezogen. Daneben ergänzen weitere internationale Marken wie „G-Star“, „Dockers“ oder „Jack & Jones“ das Angebot in Roppenheim. Ende Juni ist der Sommerschlussverkauf angelaufen, der Besucher noch bis zum 1. August mit Sonderangeboten und Rabattaktionen in das elsässische Markendorf lockt.