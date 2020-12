400 Personen betroffen Evakuierung nach Bombenfund auf Offenburger Messegelände

Personen, die im Gefahrenbereich wohnen, sollen versuchen bei Bekannten, Freunden oder Verwanden unterzukommen, teilt die Polizei weiter mit. Die Corona-Regeln würden aber auch in so einem Fall gelten. In der nahegelegenen Konrad-Adenauer-Schule werde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Bettlägerige oder pflegebedürftige Menschen werden durch den Rettungsdienst aus dem betroffenen Bereich gebracht.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der evakuierte Bereich wird für den Verkehr während der Evakuierung und der Entschärfung komplett gesperrt. Der Bahnverkehr wird nur zum Zeitpunkt der Evakuierung kurzfristig beeinträchtigt.