1 So stellt sich Investor Selo Özmat das neue Hotel in Lahr vor. Foto: Investor (Visualisierung)

Gastronom- und Bauunternehmer Selo Özmat aus Rust kündigt in der Stadt ein großes Bauvorhaben an.









Das Vorhaben, das den Namen „Hayat Lahr“ tragen wird, befindet sich derzeit in intensiver Planung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro „Kappis“ erfolgt, heißt es in der Mitteilung des Investors. Noch in diesem Monat sollen die Bauanträge eingereicht werden, um das Projekt zügig voranzutreiben.