Vor 40 Jahren haben handarbeitsbegeisterte Frauen die Gruppe „Münchwierer Zubbelwieber“ gegründet. In den 40 Jahren haben sie durch die Erlöse ihrer Arbeiten große Summen an die Kirche gespendet. Insbesondere der Bau des Gemeindehauses „Pfarrhofsaal“ wurde durch den Fleiß der Frauen ermöglicht, aber auch viele weitere Projekte im kirchlichen Bereich. Zum Dank fand am Samstagabend in der Pfarrkirche Heilig Kreuz ein Gottesdienst statt.

Pfarrer Martin Kalt würdigte die Verdienste der Frauen. Von den ursprünglichen Aktiven sind es nunmehr noch fünf. An der Spitze steht die 93-jährige Gründerin Hildegard Winker, die sich mit Selma Striegel, Sofie Pfisterer, Gertrud Zanger, Paula Wangler und Helga Enderle regelmäßig zum Stricken trifft. Weitere frühere Mitglieder der Gruppe, die aus familiären oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu den Treffen gehen können, oder Frauen, die durch den Erlös ihrer Strickarbeiten ebenfalls dem guten Zweck dienten, waren im Gottesdienst anwesend. Sie alle erhielten zum Schluss des Gottesdienstes von Pfarrer Kalt eine Rose überreicht.

Nachg dem Gottesdienst wurden die neuen Bänke eingeweiht

Nach dem Danke-Gottesdienst spazierten die Kirchgänger zum Backhäusle oberhalb des Pfarrhofsaals, wo fleißige Helfer des Gemeindeteams bereits Würstchen brutzelten und kühle Getränke bereit hielten.

Als jüngste Bereicherung auf dem Gelände wurden dank der Spenden neue Bänke und eine Sitzgruppe aufgestellt, die zum Verweilen einluden. Ortsvorsteherin Charlotte Götz beglückwünschte die Zubbelwieber zum 40-jährigen Bestehen und überreichte namens der Ortsverwaltung eine Einladung zum gemütlichen Beisammensein im Café Blümle mit Sektempfang und einem Vesper.

Die Organisatorin der Gruppe Zubbelwieber, Martina Klimt, dankte nochmals der Gründerin Hildegard Winker mit herzlichen Worten und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Es folgte ein gemütliches Beisammensein mit guten Gesprächen an diesem schönen, lauen Juniabend.