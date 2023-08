Die 57-Jährige ist bei ihrem Urlaub in den Berchtesgadener Alpen beim Wandern tödlich verunglückt. Sie stürzte rund 200 Meter in die Tiefe.

Die Urlauberin war am Freitagmittag mit ihrem Mann bereits auf dem Rückweg von einer Wanderung durch die Almbachklamm, als sie auf dem laut Polizei befestigten Weg ausrutschte. Sie stürzte so unglücklich, dass sie unter dem Holzgeländer, das den Weg eigentlich absichert, durchrutschte.

Die Frau stürzte an der Hammestilwand rund 200 Meter in die Tiefe. Wanderer, die den Unfall beobachtet hatten, setzten sofort einen Notruf ab. Die Bergrettung rückte aus und suchte aus der Luft und am Boden nach der Verunglückten. Von der Luft aus konnte die Frau nicht genau lokalisiert werden.

Notarzt fand die Leiche

Ein Notarzt wurde mit der Seilwinde so nahe wie möglich an der Unglücksstelle abgelassen. 20 Meter oberhalb des Kassenhäuschens der Almbachklamm fand er schließlich die Leiche.

Der Ehemann musste durch das Kriseninterventionsteam betreut werden. Die verunglückte Lahrerin war eine Mitarbeiterin der Stadt Lahr und auch im Vereinsleben sehr aktiv.