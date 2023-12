Kriegerdenkmal erstrahlt in neuem Glanz

1930 in Kappel errichtet

1 Rudi Rest, Mitglied des Arbeitskreis Historie, zeigt den Platz wo einst das erste Kriegerdenkmal stand. Foto: Rest

Auf Anregung des Arbeitskreises Historie hat die Gemeindeverwaltung das Kriegerdenkmal in Kappel durch eine Fachfirma reinigen und auffrischen lassen. Das Denkmal wurde im Jahr 1930 errichtet und im Jahr 1965 erweitert.









Link kopiert



Mit speziellen, abbaubaren Reinigungsmitteln wurde der starken Moosbildung am Kappler Kriegerdenkmal der Kampf angesagt. Nach der Grundreinigung wurde der Granitstein mit einem Imprägnierungsmittel behandelt, so dass das Denkmal wieder in neuem, hellem Glanz erstrahlt.