4 Winfried Kretschmann (Mitte) mit seiner Frau Gerlinde und Preisträger Markus Söder bei der Verleihung der Goldenen Narrenschelle im Europa-Park Foto: Bayerische Staatskanzlei

Nach zweijähriger Corona- Pause fand am 7. Februar die Verleihung der Goldenen Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) im Europa-Park statt. Neuer Schellenträger ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die Laudatio hielt der mit der Goldenen Narrenschelle 2014 ausgezeichnete Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann.















Bereits im vergangenen Jahr sollte Söder mit der Goldenen Narrenschelle der Vereinigung ausgezeichnet werden, die Pandemie machte allerdings der Verleihung einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur die Narren, sondern auch die geladenen Ehrengäste unter anderem der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, Landesjustizministerin Marion Gentges, IHK-Präsident Dieter Salomon sowie Landrat Frank Scherer (Ortenaukreis) freuten sich sichtlich auf diesen fastnächtlichen Höhepunkt, erklärt der Europa-PArk in einer Pressemitteilung.

Söder sei ein Meister der Maskerade

Nach dem Empfang im Foyer des Hotels Colosseo hieß Roland Mack, Inhaber des Europa-Park, den „Frankenkönig“ Markus Söder im badischen Europa-Park willkommen. Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung, ging in seiner Ansprache nicht nur auf den Grund der Verleihung der laut Söder „höchsten Auszeichnung, die es in Baden-Württemberg gibt“, ein, sondern auch auf die Gemeinsamkeiten zwischen Baden-Württemberg und Bayern. So seien beide Ministerpräsidenten Mensch und Narr geblieben und der bayerische Ministerpräsident lasse sich nicht nur gerne feiern, sondern sei auch ein Meister der Maskerade während der Fastnachtszeit. „Söder, der Deutschland oft in Wallung bringt, weil ihm so mancher Streich gelingt. Stellt dabei manchen auf die Probe, und wechselt gern mal seine Garderobe“.

Kretschmann hält Laudatio

„Man hat mir aufgetragen, nur Schönes über den Söder heut zu sagen“, startete Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine launig in Reimform gehaltene Laudatio. „Dein Vorbild war bereits von zu Hause aus, immer schon Franz-Josef Strauß“ fasste Kretschmann seine Eindrücke aus Söders Jugendzeit zusammen. Nein, humorlos zeigte sich laut Kretschmann sein Kollege Söder nie, auch nicht während der Fasent. Als Eisbär, Gandalf, Punker, Prinzregent, Edmund Stoiber aber auch als Marylin Monroe war Söder laut Kretschmann schon zu sehen. In Rust erschien Söder allerdings nur in einer Trachtenjacke.

Die Vereinigung half daher in Puncto Ausstattung mit einem roten Halstuch nach, welches allerdings bei Söder nach eigener Aussage, wohl auch wegen der Rotfärbung, ziemlich am Hals kratzte: „Normalerweise lasse ich Rotes nicht so nahe an meine Kehle“, so Söder.

„Narrenschelle schwerer zu bekommen als Bundesverdienstkreuz“

„Es ist leichter ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen als die Goldene Narrenschelle“, konterte Ministerpräsident Markus Söder in seiner Dankesrede nach der offiziellen Übergabe durch den Präsidenten der Vereinigung. Das Kretschmann in der grünen Kluft der Narrenzunft Riedlingen als Laudator erschien, hielt Söder dagegen für reine Maskerade, „am Tag hat er grüne Klamotte an und, wenn man drunter schaut, eh schwarze Unterhose dran.“

So hätte laut Söder, Kretschmann zu Hause einen kleinen Altar stehen mit Bildern von Erwin Teufel und Franz-Josef Strauß. Für den bayrischen Ministerpräsidenten ist sein baden-württembergischer Amtskollege ein heimlicher Schwarzer, so habe Kretschmann bei einem gemeinsamen Abendessen am Bodensee nicht das angebotene Tofu-Gericht gewählt, sondern eine ordentliche Fleisch-Portion. Jedenfalls beim Abendessen mit bayrischen Spezialitäten kamen am Dienstagabend beide Landesherren auf ihre Kosten, da als Hauptgang eine Rinderroulade angeboten wurde, erklärt der Europa-Park.

Bei der Gala werden Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt

„Vielleicht sollte ich es bei der nächsten BW-Landtagswahl noch ein viertes Mal krachen lassen“, war da von Kretschmann noch zu hören, während Söder die Baden-Württemberger nur um eines beneidete: den Europa-Park: „Sollten Sie sich je überlegen, woanders hinzugehen, Herr Mack, kommen Sie doch gern zu uns!“

Dass die Narren stets auch über ihren eigenen Tellerrand blicken können und auch spontan reagieren, bewies Wehrle bei der Verleihungsgala. So ging ein Spendenkübel durch die Zuschauerreihen, denn es wurde um eine Spende für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gebeten.