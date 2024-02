140 Darsteller beteiligt: Kappler Rhinschnooge begeistern vor ausverkauftem Haus

Die Moderatoren Johanna und Hannes Isele eröffneten das Programm mit den Funkenmariechen, die ihr Können als jüngste Vereinsgarde in ihren neuen Kleidern zeigten. Den Narrenspiegel hielt Eleni Speier sowohl zum Dorfgeschehen als auch zur großen Politik humorvoll vor. Der Narrensamen brachte mit dem Thema Autorennen Tempo in den Abend, bevor das Ballet Grafenhausen mit einem Tanz aus Fernost überzeugte. Alicia Stöhrmann und Romy Wild informierten als „Bott und Bottli“ über diverse Kuriositäten aus dem Ort.

Selbstproduzierte Lieder sorgten für Unterhaltung

Mittlerweile eine feste Instanz der Prunkabend-Bühne nannte Robin Biechele die Gruppe „Soko Mihlirain“. In diesem Jahr inszenierten diese einen Wettkampf von vier Vereinsvertretern um die fortan leer stehenden Wilden Weiden. Ein selbst produzierter Song sowie eingespielte Videos sorgten ebenso für ausgelassene Stimmung wie beim Kurzauftritt von Neu-Bürgermeister Philipp Klotz, heißt es in einer Mitteilung der Rhinschnooge.

Anschließend zeigten dann die Mädchen der Jugendgarde, dass es an tänzerischem Nachwuchs nicht mangelt, bevor die Kappeler Sisters bekanntermaßen mit selbst geschriebenen Liedern zur Pause überleiteten.

Auch die eindrucksvollen Kostüme überzeugten die Besucher. Foto: Hofmann

Traditionell eröffnete die große Garde den zweiten Teil des Programms mit gewohnt hoher Gardetanzkunst, um anschließend ihre jahrelange Tänzerin Stefanie Kölble aus dem Ensemble zu verabschieden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Gruppe „Voll Denäbe“ befasste sich mit dem 40-jährigen Bestehen der Kappler Krone. Hier wurden sowohl innergemeindliche, aber auch bundespolitische Geschehnisse humorvoll aufbereitet. Anschließend bedankte sich Vorstand Robin Biechele bei den Männern für 30 Jahre Bereicherung der Kappler Fasent. Als Geschenk konnte er einen individualisierten Becher am Band sowie einen übergroßen Jubiläumsorden übergeben. Letzterer wird in Zukunft das Hallenbild zur Fasent mitprägen, informiert die Zunft.

Darbietung zum 50-Jährigen der Gemeinde

Als Narrengedeck verkörperten die Hästräger Max Trotter und Tim Andlauer die Vorstände der Hexenzunft und des Narrenvereins. Diese hatten standesgemäß einige Neckereien zum jeweiligen Pendant mitgebracht. Die Ranzengarde zeigte in schottischen Gewändern ihre strammen Waden, bevor die Hästräger eine fulminante ABBA-Tribute-Show darboten, berichten die Rhinschnooge weiter.

Zum Schluss funktionierten die Narrenräte anlässlich des 50-Jährigen der Gemeinde die Rheinfähre kurzerhand zum Kreuzfahrtschiff um und luden einige Ehrengäste zu einer amüsanten Rundfahrt darauf ein. Zum großen Finale zeigten sich noch mal alle Darstellerinnen und Darsteller, um dem begeisterten Publikum zu danken.

Nach dem Programm war man sich beim Tanz in der Halle oder einem Absacker in der Bar wieder einmal einig: Ein gelungener Abend der Rhinschnooge, der die Lachmuskeln sehr beanspruchte, heißt in der Mitteilung.

Info – Ehrungen

Vorstand Robin ehrte zu Beginn des Prunkabends Karl-Heinz Speier für sein 40-jähriges Engagement auf der Bühne. Weiter wurde Stefanie Kölble für elf Jahre Mitgliedschaft geehrt.