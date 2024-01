1 In Lahr sind im vergangenen Jahr weniger Kinder zur Welt gekommen als noch im Jahr 2022. Foto: Brandt/dpa

615 Kinder haben im vergangenen Jahr in Lahr das Licht der Welt erblickt. Die beiden Spitzenreiter bei den Babynamen des Vorjahres – Mia und Lukas – wurden abgelöst.









Geburten, Eheschließungen, Kirchenaustritte: Das Lahrer Standesamt verzeichnet in seiner Statistik für das Jahr 2023 hauptsächlich rückläufige Zahlen. Die Stadt Lahr gibt in einer Pressemitteilung einen Einblick in die genauen Daten und verrät auch, welche Baby-Namen im abgelaufenen Jahr am beliebtesten waren.