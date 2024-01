1 Im Ortenaukreis gab es in der Nacht auf Donnerstag seismische Aktivitäten. Foto: Oliver Berg/dpa

Es war so schwach, dass es für Menschen nicht zu spüren war: In der Nacht auf Donnerstag hat die Erde im Raum Lahr ganz leicht gebebt. Das Epizentrum des Mini-Erdbebens lag neun Kilometer nordwestlich von Lahr, in der Nähe von Meißenheim, und in einer Tiefe von 23 Kilometern.