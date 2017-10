Wolfach WOL-Kennzeichen als Alternative

Volker Mäntele vom Polizeirevier Wolfach sieht das auf Anfrage des Schwabo nicht so tragisch: "Einen Mehraufwand kann ich nicht erkennen", sagt er. Seit zwei Jahren können die Autokennzeichen infolge eines Umzugs mitgenommen werden. Würde sich ein Hamburger in Wolfach Am Kastaniendobel niederlassen, dann kann er ganz legal mit HH-Kennzeichen herumfahren. "Für die Polizei ist auf den ersten Blick nicht erkennbar, woher der Fahrer wirklich kommt", so Mäntele. Aber durch das Nachsehen in internen Datenbanken sei dies alles nachvollziehar, daher kann Mäntele die Sorge des Freudenstädter Kreisrats nicht teilen.

Bärbel Altendorf-Jehle (Frauenliste) sagte in der Sitzung am Montag, sie verstehe die Aufregung nicht, es gebe wichtigere Dinge. Die Kennzeichen-Landschaft werde nun eben vielfältiger und sei ohnehin längst Praxis: Wer aus einem anderen Kreis herzieht, muss sein Fahrzeug nicht mehr ummelden, sondern darf sein altes Schild behalten. Außerdem seien in der Region ohnehin viele Firmenwagen mit kreisfremden Zulassungen unterwegs. Für Ernst Wolf (FDP) sei der "Sündenfall" bereits die Wiedereinführung von HOR gewesen. Nach kurzer Überlegung fand er Gefallen an WOL: Dann werde er alle Autos seiner Firma ummelden. Rückert warnte, er wisse nicht, ob der Zwischenbuchstabe ein "F" sein werde. Damit hatte er Recht, geblockt ist nur die Reihe bis "E" (Info). Das Beispiel zeigt die Grenzen auf: Wunsch-Kennzeichen sind nur eingeschränkt möglich. Die mittlere Buchstabenfolge ist vorgegeben durch das Kontingent und so beim Kraftfahrt-Bundesamt hinterlegt. Eine Wahl ist bei den Zahlen möglich. Dafür fallen keine Sondergebühren an. Rückert versicherte: "Auch an den HOR-Kennzeichen haben wir nichts verdient. Sie laufen nicht als Wunsch-Kennzeichen.