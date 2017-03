Wolfach Supfina Grieshaber sieht sich gut aufgestellt

Supfina Grieshaber verfügt über 147 Mitarbeiter im Werk in Wolfach. Das Unternehmen hat sich als führender Maschinenbauer und "Knowhow-Lieferant" etabliert, das Oberflächen- und Geometriequalitäten erzeugt.

Viele Produktinnovationen in der Automobilindustrie wären ohne die weltweit eingesetzten Supfina Surface Finishing Systems so nicht realisierbar gewesen. Mit erfolgreicher Markterweiterung, internationalem Engagement und der Präsenz auf 17 Messen im vergangenen Jahr hat das Unternehmen die Herausforderungen der weltweiten Entwicklungen angenommen und sieht sich auch mit positiven Aussichten und einer guten Auftragslage für das laufende Betriebsjahr gut aufgestellt. Zu Beginn der Ehrungen hinterfragte der Geschäftsführer Oliver Hildebrandt den diesjährigen Leitspruch auf den Urkunden, ein Zitat des berühmten indischen Staatsmanns Mahatma Gandhi: "Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun".

Gerade die Jubilare könnten durch ihre treue Mitarbeit, bezeugen wie die Supfina-Mitarbeiter schon vor Jahren und Jahrzehnten die Grundlagen für die gegenwärtigen Erfolge gelegt habe. Er nannte Eigenschaften wie Ausdauer, Geduld und Standfestigkeit, die als Grundlage für das erfolgreiche Arbeiten in den Arbeitsteams dienen. Jeder Geehrte könne sich als Teil der positiven Gesamtentwicklung des erfolgreichen Unternehmens sehen.

Wolfachs Bürgermeister Geppert lobte die Jubilare, die ein wertvolles Kapital des Unternehmens seien. Die Stadtverwaltung sehe sich in der Pflicht, meinte er, sich um gute Rahmenbedingungen zu bemühen.

Anekdoten von früher

Der Betriebsratsvorsitzende Horst Kaluza gratulierte den Jubilaren persönlich und in Vertretung für die gesamte Belegschaft. Er blickte auf vielen Mühen und Herausforderungen zurück, die es zu bewältigen galt und sah spannende Jahre auf das Unternehmen zukommen. Mit einem Schmunzeln ließ Kaluza auch die Erinnerungen an gesellige Runden und Anekdoten aus früheren Zeiten lebendig werden. Die Personalleiterin Renate Harter und Ulrike Wild, hatten die Jubilarfeier vorbereitet. Sie durften den Dank des Geschäftsführers entgegen nehmen.