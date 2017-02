Wolfach "So henns Studende vorgetrage, mir däte so ebbs jo niiiiieee sage"

Die erste von sieben Schnurrgruppen, die im Krone ihre Lieder, Wortspiele und Reime vortrugen, waren Bruno Heil, Anita Böhler, Bernd Schillinger und Hans Glunk von "Wunderfitz & Brägelschnitz". Mit geballtem Humor und Sangeskünsten brachten die Vier ihr Publikum immer wieder zum Lachen. Beherrschende Themen in den fantasievollen, alemannischen Paarreimen waren die Schulschließung in Halbmeil und die Sommeruni in Kirnbach.

In dem Lied "Hulapalu" – frei nach Andreas Gabalier – sprachen Heil, Böhler, Schillinger und Glunk das Bildungssystem an. In Halbmeil könnte bislang der "Baumschul-Abschluss" absolviert werden. Da wäre die Welt noch in Ordnung gewesen, denn: "Kei Mueder muesst um d’Kinder bange: ’Zur Not, kansch uff de Säg afange." Das Publikum brach in schallendes Gelächter aus.

Nun sei mit der Schulschließung im Sommer dieses Kapitel beendet. Alles wäre marode, die Möbel außer Mode. Ein versteckter Vorwurf folgte: "Dem Schulhaus wurde nicht geholfe, des ganze Geld floss nur nach Wolfe." So wurde mit Wehmut auf die Vergangenheit mit Freddy Haupt-Quinns Song "So schön war die Zeit" in abgewandelter Form mit Akkordeon, Gitarre und solidem Gesang zurückgeblickt. Auch das Publikum sang mit den närrischen Musikanten den Refrain: "Dort wo de Schulbus hielt, un s’Chor im Hof hot gspielt, da ging man eimol zur Schule. Wo man die Liebste fand, und jeder isch verwandt, da ging man eimol zur Schul."