Wolfach Schäuble­: "Guten Abend, Frau Kollegin"

Der typische Wochenablauf einer der in der Regel 22 Sitzungswochen pro Jahr in Berlin, den die Politikerin vorstellte, ließ enge zeitliche Taktung erkennen. Hinzu kämen abendliche Einladungen von Interessenvertretern und Lobbyisten.

Dazu kamen später Fragen aus der Zuhörerschaft, wie diese auftreten. "Die Treffen werden nach Terminabsprache vereinbart", antwortete Kovac und erläuterte am Beispiel der Zigarettenindustrie, dass auch die Meinungen von etwa Tabakpflanzern gehört werden müsse, Demokratie funktioniere so. Des weiteren absolviere sie in ihrem Zuständigkeitsbereich Südbaden viele Besuche in der "wirklichen Welt" der Firmen, landwirtschaftlichen Betriebe und vieles mehr, um die notwendige Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Zur Sprache kamen auch die für die Wirtschaft im Kinzigtal wichtige Verkehrsanbindung, insbesondere die Ortsumfahrung Haslach, und die Breitbandinfrastruktur. Das seien ganz klar Pflichtaufgaben und in Sachen B 33 habe Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer das Forcieren der verschiedenen Prüfaufträge nach der Sommerpause zugesagt. Bund und Land hätten auch die Signifikanz der Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum erkannt und stellen Fördermittel zur Verfügung. "Es gibt richtig viel Geld für den Breitbandausbau, aber es muss auch abgerufen werden", so die Abgeordnete. Die Kommunen seien aufgefordert, in den Haushaltsberatungen Prioritäten zu setzen und auch "was rein zu tun in die Kasse".

In den Debatten im Bundestag vertrat Kordula Kovac in bisher sechs Reden ihren Standpunkt. Manchmal sitzt sie auch hinter dem Redner als Schriftführerin. Das Gehalt entspricht mit runden 9000 Euro brutto im Monat dem eines Bundesrichters. 26 268 Kilometer pro Jahr ist die Abgeordnete im Flugzeug unterwegs, je nachdem von Karlsruhe oder Stuttgart aus.