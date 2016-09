Wolfach Sauerkraut, Kartoffelbrei und Wurst

Wolfach. Für ihr Schlachtfest hatten die Floriansjünger der Feuerwehr Wolfach für das Wochenende anscheinend einen komplexen Pakt mit Petrus beschlossen: Weder extreme Hitze wie zu Wochenbeginn noch unwetterartige Regenfälle, die eigentlich wie fürs Wochenende vorhergesagt waren, störten am Samstagabend den Festbetrieb. Familien, oft ganze Nachbarschaften strömten in großer Zahl aufs Festgelände.

Am Sonntag setzte der Dauerregen bei vielen Gästen den Frühschoppen beziehungsweise den Schlachtfest-Besuch als alternativloses Schlechtwetter-Familien-Event ganz nach oben auf die Agenda. Mit dem großen Saal im Obergeschoss des Feuerwehrhauses konnte die Wehr glücklicherweise noch einmal weit mehr als 100 Gästen Platz bieten. Manch einer, der eigentlich einen Platz in der großen Halle ergattert hatte, wich ob des Lärmpegels mit Kind und Kegel freiwillig ins ruhigere Obergeschoss aus.

Dank des gut eingespielten Teams der Bedienungen in der Bestellaufnahme und der Jugendfeuerwehr in der Essensauslieferung mussten die hungrigen Gäste an beiden Tagen nicht lange auf die bestellten Schlachtplatten-Variationen warten. Die Feldküche in der Garage stand nicht nur sprichwörtlich unter Dampf. Die Küchenmannschaft, allesamt erfahrene Wehrleute, die Hitze, Wasserdampf und klare Ansagen der Kommandantur aus dem Feuerwehralltag gewohnt sind, versah ihren Dienst tadellos.