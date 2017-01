Wolfach Nichts wie los auf Pisten und Loipen!

Ortenau. "Wir sind mehr als zufrieden", sagt Leo Fischer, der gemeinsam mit Markus Huber den Lift am Seibel­seckle in Seebach betreibt. Die Bedingungen könnten nicht besser sein, 100 Zentimeter Schnee gebe es derzeit. Kunstschnee sei bei den aktuellen Temperaturen nicht nötig, könne aber bei einem Temperaturanstieg zum Einsatz kommen, so Fischer. Mit der Dämmerung werde die Piste bis 22 Uhr mit Strahlern beleuchtet. Etwa 300 bis 400 Menschen nutzten das Angebot täglich. "Wir hoffen – wie auch in den vergangenen Jahren –, dass der Wintersportbetrieb bis mindestens Ostern anhält", erklärt Huber.

Auch Heiko Fahrner, Betreiber des Skilifts Unterstmatt, freut sich über die vielen Ski- und Snowboardfahrer: "Das Wochenende soll traumhaft schön werden, also rauf auf den Berg", appelliert er an die Wintersportler. Derzeit würden rund 50 Zentimeter Naturschnee liegen. Falls es wärmer werde, gebe es am Hang einen Schneeerzeuger. Der Lift könne bis 22 Uhr durchgehend genutzt werden, denn in den Abendstunden sorge Flutlicht für eine gute Sicht. "Unter der Woche gibt es keine Wartezeiten, am Wochenende müssen Besucher mit zehn bis 15 Minuten rechnen", so Fahrner. "Ich würde mir wünschen, dass der Schnee bis Ende März liegen bleibt", betont er.

Daniel Karcher, Liftbetreiber im Bühlertal/Hundseck, freut sich über die Sonne und einen wolkenlosen Himmel: "Das sind die besten Voraussetzungen für einen Tag auf der Piste", sagt er. Der Abfahrtshang sei mit 60 bis 70 Zentimetern Schnee bedeckt. "Unter der Woche haben wir rund 200 Besucher und am Wochenende bis zu 500."