Wolfach Neues Führungstandem für Wehr

Bürgermeister Thomas Geppert und Kommandant Christoph Mayer gratulierten den Gewählten und begrüßten sie als neue Verantwortungsträger der Kirnbacher Wehr. Das überzeugende Wahlergebnis sei verheißungsvoll für die Zukunft, sagte Geppert. "Die Abteilung Kirnbach ist vorzeigbar", so der Bürgermeister. In der voraussichtlich nächsten Gemeinderatssitzung Ende März werden Staiger und Hildbrand verpflichtet.

Geppert wünschte den Brandschützern neben dem Neustart ein ruhiges Jahr, nachdem im Januar auf dem Moosenmättle bereits ein Großeinsatz notwendig geworden war.

Kommandant Mayer zeigte sich erfreut über die problemlose Wahl und ermunterte zu offener Kommunikation. Sein besonderer Dank galt dem scheidenden Abteilungskommandanten Bernd Schondelmaier, der wegen eines Trauerfalls nicht anwesend war. "Bernd hat elf Jahre lang gute Arbeit geleistet und ihm gebührt ein großer Applaus", sagte Mayer. Dies werde in anderem Rahmen nachgeholt.

Ebenfalls anerkennende Worte richtete der Kommandant an Markus Eßlinger und dankte für sechs Jahre im Amt. "Ihr habt einen guten Weg hinterlassen, den eure Nachfolger weiter gehen können", so Mayer. Mit einem Geschenkkorb bedankten sich die Kameraden bei Eßlinger für die geleistete Arbeit. Der scheidende Vize wünschte dem neuen Führungstandem viel Erfolg. Respekt und Anerkennung für die geleistete Arbeit zollte Jan Staiger sowohl seinem Vorgänger als auch Eßlinger und hofft "dass ich weiter auf euch zählen kann".

Vor den Wahlen wurde Alfred Lutz nach annähernd 44 Jahren in die passive Abteilung verabschiedet. "Deinen Werdegang kann dir so schnell keiner nachmachen", würdigte Eßlinger, der selbst für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Kirnbacher Wehr geehrt wurde, die Leistungen von Lutz. Ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Richard Harter und Francisco Martin-Sanchez ausgezeichnet. Ein Präsent als fleißigster Probenbesucher erhielt Alexander Hildbrand, der in keiner der 18 Übungen gefehlt hatte.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr berichtete Schriftführer Richard Harter, dass die Kirnbacher Wehr zu drei Einsätzen gerufen wurde und unter anderem zahlreiche Sicherheitswachdienste ableistete. Die acht Mitglieder der Jugendabteilung absolvierten laut Jan Staiger 22 Übungsabende mit Inhalten wie Löschangriffe, Verhalten im Brandfall und Menschenrettung.

In einem Ausblick erinnerte Eßlinger an die Hauptversammlung der Feuerwehr Wolfach am Freitag im Gerätehaus. Außerdem stehen Anfang April die Schrottsammlung und Mitte Mai das Ablegen von Leistungsabzeichen im Terminkalender.