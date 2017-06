Wolfach Narren huldigen dem Reinheitsgebot

Für Stimmung sorgte eine kleine Besetzung der Narrenkapelle und Narrenvater Hubert alias "Vitus" Kessler dankte in seinen Begrüßungsworten allen Organisatoren, die zum Gelingen dieses Fests beigetragen hatten.

"Vitus" Kessler wies auf das "i-Tüpfelchen" des Abends hin, die Siegerehrung der Fußgängerrallye (siehe Info), die Riester von den "Pfin 04 Powerfrauen im Narrenrat" vornahm.

Zudem trugen die Gruppen dann noch Verschiedenes vor: In etwas moderner Verfassung brillierte der Jungnarrenrat, der auch Rallyesieger 2017 wurde, mit seinem Lied über das Deutsche Reinheitsgebot. Ein ganz neuartiger musikalischer Vortrag war ein von den "Namenlosen" – mit kleinst närrischem Nachwuchs – besonders feierlich vorgetragenes Chorälied "Oh mein Bier – wir loben dich". Nach den zwei Strophen gab es viel Applaus. Bei der "Siegerehrung" des Losverkaufs fungierte der 7- jährige Matteo Schmid als Glücksfee. Kurzum, es war wirklich ein tolles und gelungenes Narrenkammerfest, das in guter Erinnerung bleiben wird.

Weitere Informationen: Siegerehrung: Die Sieger der diesjährigen Fußgängerrallye wurde die Bürgerwehr Wolfach mit 53 Punkten. Nur knapp dahinter folgten die Neulinge, die " Namenlosen", mit 52 Punkten. 42 Punkte erhielt der Jungnarrenrat als Drittplatzierter. Auf Platz vier folgte die " Griechische Kurrende" mit 37 Punkten. Die " Kleinkarierten" belegten den fünften Platz mit 31 Punkten. Und Sechste wurden die Ausrichter " Schwarzwald Schnepfen" mit 26 Punkten. Die "Griechische Kurrende" richtet die Rallye 2018 aus.