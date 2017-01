Wolfach Narren freuen sich: "Kreuz" an Fasnet geöffnet

"Wir wollten den Ball aber nicht ausfallen lassen und werden in der Schlosshalle unter dem Motto Hippie trifft Hipster eine Party steigen lassen", gab Stadtmusikdirektor Joachim Riester bekannt. Im ehemaligen Musikzimmer wird eine Hipster-Cocktail-Lounge Bar samt Dancefloor eingerichtet und in der Schlosshalle tummeln sich laut Riester die Hippies – der die beiden Räume verbindende Korridor ermöglicht das Eintauchen in beide Subkulturen. Letzte Infos gab es zur Teilnahme an den Narrentreffen in Kißlegg und Oberwolfach. Zu letzterem gab Hans Glunk nähere Details bekannt. Eine Premiere feiert die Zunft in Kißlegg, denn erstmals führen die Wolfacher das Festspiel "Altweibermühle" auswärts auf. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) habe in ihrem Journal ausführlich darüber berichtet, freute sich der Narrenvater. Wilfried Schuler informierte über die Historie der Kißlegger "Hudelmale", die das 50-jährige Bestehen feiern und Hans Glunk setzte die Narren über die Organisation ins Bild.

Spektakuläres verspricht Bernd Schillinger zum Zunftabend: die Festhalle wird zum Zirkuszelt, in dem der weltberühmte Zirkus Narrolli zu erleben ist. Eher symbolisch geriet die Premiere der Übergabe der Masken an die neuen Hästräger, die auf Wunsch des großen Narrenrats öffentlich erfolgen sollte. Einige Masken sind bis zur Versammlung gar nicht fertig geworden und etliche Empfänger waren nicht da. Immerhin konnte Stefan Böhler von Rösle-Obmann Jörg Schmid seine Rösle-Maske persönlich entgegennehmen und mit Fasnetspruch und Schnaps den Einstand feiern. Bei all der Informationsflut kam die närrische Einstimmung auf die kommende Fasnet nicht zu kurz. Die Spättlehansel sorgten gemeinsam mit der Narrenkapelle in bewährter Weise für Stimmung und zu später Stunde fielen auch die Rungunkeln in den schon aus allen Nähten platzenden "Hecht" ein.

Weitere Informationen: Für das Schnurren im Gasthaus Kreuz ist auch eine Reservierung möglich, die nimmt Narrenrat Dieter Jehle entgegen (Telefon 0160/7 24 83 14 oder E-Mail an bewirtung@narro-wolfach.de). Informationen zu Narrentreffen und Abfahrtszeiten unter www.narro-wolfach.de.