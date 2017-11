Wolfach Musikalische Reisen in die Ferne

Wolfach . So war es dann am Samstagabend so weit: Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert und die zahlreichen Zuhörer in der gut besuchten Festhalle bekamen im Nachgang der Debatte um die Erhöhung der Ausbildungsgebühren ( wir berichteten) von den 45 Musikern der Jugendkapelle Wolfach mit der "Overture For A New Millenium" gleich ein technisch anspruchsvolles Werk an aufregenden Rhythmen und Harmonien geboten, das jeden Cent der diskutierten Ausbildungskosten wert war.

Danach gingen die "Hausherrn" auf der John-Harlin-Route den Spuren des tödlich verunglückten Bergsteigers durch die berüchtigte Eiger-Nordwand nach. James Swearingens kompositorische Nacherzählung der Kletterroute begann verhalten fröhlich mit dem Aufbruch an der Kleinen Scheidegg und nahm das Publikum durch die bergsteigerisch sowie musikalisch technisch kniffligen Schlüsselstellen hinauf auf den Eigergipfel. Im Finale kamen auch die neuen, mit Mitteln des Fördervereins angeschafften Röhrenglocken der Stadtkapelle, zum dramatischen Einsatz.

Zwei Stücke aus der Feder niederländischer Komponisten entführten die Zuhörer nach Brisbane. Die unbeschwerte Klarinetten- und Querflöten-Triller in den unteren Klassen wurden bald durch den von den Bässen straff organisierten Schulalltag der höheren Klassen ersetzt. Im Finale war dann aber wieder Zeit für Einwürfe und Abschweifungen der einzelnen Register.