Wolfach Moosenmättle wird fast 1:1 wieder aufgebaut

Wolfach (jhn). "Erst kürzlich wurden die Baupläne eingereicht – Ende des Jahres soll der Neubau dann endgültig stehen", gab Vermieterin Doris Epting bekannt. Dabei soll sich weitestgehend an das Original gehalten werden. Wie viel der Neubau kosten wird, konnte Epting noch nicht beziffern. Fakt ist allerdings, dass der Brand keinen Totalschaden hinterlassen hat: "Weite Teile der Grundmauern sind noch erhalten, so dass nur der vordere Teil mit Küche und dem Saal erneuert werden muss. Hinzu komme eine umfangreiche Teilsanierung, die unter anderem die Überprüfung der Wasserleitungen vorsieht." Neues Mobiliar, neue Tapeten und ein frischer Anstrich stehen ebenfalls auf Eptings Liste, die bereits von 20 Anfragen für 2018 berichtet. Die Polizeidirektion Offenburg teilte unterdessen mit, die Brandursache in der kommenden Woche bekanntzugeben.