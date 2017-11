Wolfach Mitarbeiter sind "Schatz des Unternehmens"

Optimistisch blickt der Geschäftsführer auch in die zukünftige Planung: So sollen fünf Millionen Euro in die Modernisierung der Infrastruktur, die Anschaffung modernster Produktionsmaschinen, die Entwicklung von neuen Prozessen und vielen Optimierungen sowie die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern gesteckt werden.