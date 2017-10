Wolfach Jury wählt die fünf Besten aus

Jessica Bösel räumte in der Kategorie Jugend ab. Sie wurde Vereinsmeisterin mit ihren Loh-Kaninchen, holte sich den Wanderpokal und präsentierte das beste Tier in der Jugendklasse.

Bei den Tauben war Wilhelm Gaege sehr erfolgreich, denn er zeigte das beste Tier, erhielt den Wanderpokal und wurde Vereinsmeister.

"Es gibt zwar Ausstellungen, die von der Wertigkeit her höher einzustufen sind wie etwa den Titel Deutscher Meister, aber ich freue mich jedes Jahr auf unsere Lokalschau", betonte Vorsitzender Günther Bösel.

Für den Verein sei die Ausstellung der Jahreshöhepunkt und in der Veranstaltung stecke das Herz des C 216. Für die zweitägige Schau werden laut Bösel alle Kräfte gebündelt, denn auch die Kleintierzüchter leiden unter Nachwuchssorgen.

Schon am Donnerstag erfolge der Aufbau, am Freitag die Einlieferung der Tiere. Nach zwei betriebsamen Tagen muss natürlich auch abgebaut und geputzt werden. Das klappt laut dem Vorsitzenden nur, weil die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins so gut ist.

Die Gastfreundschaft des Vereins hat sich mit ihrem reichhaltigen Küchenangebot sowie hausgemachten Kuchen einen hervorragenden Ruf auch bei den Nicht-Züchtern erworben.

Dementsprechend alle Hände voll zu tun hatte das Bewirtungsteam vor allem am Sonntag. Viele Familien statteten der Schau einen Besuch ab, stärkten sich und bestaunten die ausgestellten Tiere.

Ein großer Anziehungspunkt war der Streichelzoo vor allem für die jungen Besucher und auch die Tombola hatte ihren Reiz.

Gut bewertet wurden auch die Bastelarbeiten der Handarbeits- und Kreativgruppe. Melanie Firner und Maria Müller erzielten zwischen 96,5 und 97 Punkte mit ihren Kreationen.