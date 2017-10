Wolfach Haushalt entwickelt sich gut

Wolfach . Derzeit weist der städtische Haushalt trotz Mehrausgaben ein Plus in Höhe von 305 000 Euro zum Ansatz aus, wie Rechnungsamtsleiter Peter Göpferich in der Sitzung ausführte.

"Das ist eine weitere Verbesserung um 50 000 Euro, verglichen mit dem Finanzzwischenbericht im Mai", vermerkte Göpferich. Allerdings stehen große Gewerbesteuerbescheide noch aus und die können sich laut dem Kämmerer in beide Richtungen entwickeln. Bedingt durch die gute Konjunktur liegt die erwartete Gewerbesteuer bei 593 000 Euro über dem Ansatz von 1,65 Millionen Euro.

Weiterhin berichtete Göpferich von mehr Einnahmen als erwartet: Sie stammen aus dem Lohn- und Einkommenssteueranteil in Höhe von 130 000 Euro sowie 35 000 Euro aus der Grundsteuer.