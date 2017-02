Wolfach Hans(ele) Sarpei zurück im Kinzigtal

Zu den Gratulanten zählte auch eine schier unübersehbare Zahl von Kaffeetanten und -tunten, die mit ihren Trommlern aus der Kernstadt gekommen waren und elegant Halbmeils Dorfstraße entlang trippelten.

Die Männerriege hatte historische Fotografien von zwei Gründungsmitgliedern der Pechbrennerhexen, Wilhelm Heizmann und Wilhelm Vollmer, ausgekundschaftet und bildeten mit den Fotomasken den Lebensweg der beiden über die Jahrzehnte hinweg ab. Strahlend und bestens gelaunt winkten die "Original Wilhelms" als Schlusslicht der Gruppe dem "Narro" rufenden Publikum zu.

Aus dem mit vielen Luftballons geschmückten Mottowagen der "Ippicher", auf dem in großen Lettern "Happy Birthday" zu lesen war, verteilten herausgeputzte Narrole Likör und Leckereien an die Zaungäste. Dabei hatte die Gruppe auch niedliche, in glitzerndes Geschenkpapier verpackte Präsente auf zwei Beinen.

Die Ex-Narrenräte der Halbmeiler Zunft und auch der ehemalige Narrenvater Otto Stehle wirkten mit und verpassten dem Geburtstagsfest einen ziemlich großen "kleinen Rahmen".

Ordentlich auf den Putz haute die Mottogruppe des "TuS Kinzigtal", denn sie feierten mit den Geburtstagskindern "bis der Arzt kommt". Mit von der Partie war "Ex-Bundesliga-Profi Hans Sarpei", der die "unabsteigbare" Mannschaft im Sommer trainiert hatte.

Bei herrlichem Sonnenschein herrschte nach dem Umzug mit insgesamt 24 Gruppen ein buntes Treiben im Narrendorf und in den Halbmeiler Beizen.