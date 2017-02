Wolfach Gute Lösung, aber nicht beschämend

Der Saal war gut gefüllt und die Zuhörer waren in Fragelaune und brachten sich aktiv ein. Eine Frau wollte wissen, ob ein Alkoholproblem genetisch bedingt ist, was Hartmann-Strauss bejahte.

Eine andere Zuschauerin wollte wissen, wie Eltern bei einer Hausparty reagieren sollten, wenn ein Gast hochprozentigen Alkohol mitbrächte. Der Rat der Referentin: Vorher mit dem Kind Regeln absprechen, was in einer solchen Situation zu tun sei. "Die Lösung muss gut sein, aber nicht beschämend für die Jugendlichen", so Hartmann-Strauss.

Die Wolfacherin und CDU-Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac war Schirmherrin des Abends. Sie bedankte sich für die rege Teilnahme des Publikums und bei der Referentin. Sie sprach den Eltern Mut zu und bekannte: "Auch ich habe mit meinem Mann zwei Kinder aufgezogen, was auch nicht immer einfach war."

"Viele Infos, die ich sacken lassen muss", befand Edeltraud Schmider. Die Hausacherin hat einen 14-jährigen Sohn. Die Tipps hätten sich einfacher angehört, als sie umzusetzen seien, so Schmider. Interessant fanden den Vortrag auch ein Wolfacher Ehepaar von zwei Söhnen (Zwölf, 15). Sie hätten jetzt einen Umriss bekommen. Ihr neues Ziel: viel mehr reden.

André Hilbig aus Hausach hat ebenfalls zwei Kinder. Bei der Tochter habe er keine Probleme, die 17-Jährige trinke nur gelegentlich ein Gläschen Sekt. Bei seinem elfjährigen Sohn, sei er dabei aber nicht so sicher und wolle das sensible Thema "beizeiten ansprechen". Bedenklich findet Hilbig auch, dass Alkohol bei Minderjährigen viel schneller und so abrupt bis zum Koma wirken kann.