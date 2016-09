Wolfach Gänsehautmoment

An unseren ersten Arbeitstagen lernen wir fünf Volontäre vor allen Dingen das große Gelände mit seinen Gästehäusern und unsere Aufgaben kennen: So sind wir Freiwilligen hauptsächlich für die Instandhaltung des Geländes und die Gruppenbetreuung verantwortlich. Daneben kümmern wir uns auch um das Tiergehege, den kleinen Einkaufsladen und technische Dinge.

Bereits sechs Tage nach unserer Ankunft erleben wir erste Highlights. Zusammen mit den Mönchen fahren wir nach Jerusalem und feiern dort in der Dormitio Abtei das katholische Hochfest Maria Himmelfahrt mit. Abends lernen wir Freiwilligen dann Jerusalems Nachtleben ein wenig kennen.

Gruppen kommen mit zwei Anhängerladungen in die Begegnungsstätte

Am darauffolgenden Wochenende geht es für mich und zwei Mit-Freiwillige von Tabgha nach Haifa an den Strand. Das ist Urlaubsfeeling pur: Wir genießen ausführlich die Stunden am Meer und schließen den Tag mit einem grandiosen Falafel ab.

Zurück in der Jugend- und Behindertenbegegnungsstätte Beit Noah in Tabgha warten die ersten arabischen Gruppen auf uns. Wir stehen für sie Kontaktpersonen zur Verfügung. Beim Anblick ihres Gepäcks frage ich mich, ob sie hier gleich länger einziehen möchten: Zwei komplette Anhängerladungen müssen mit dem Traktor vom Parkplatz zum Gästehaus transportiert werden. Neben dem gefühlt kompletten Hausstand bringen die Gruppen auch reichlich Verpflegung mit. Gleich nach der Ankunft werfen die Besucher die Herdplatten an, damit die Mägen gefüllt werden können. Ich bin gespannt und freue mich auf die Erlebnisse in den nächsten Wochen. Salam und Shalom aus dem heißen Israel, bis bald: Inshallah. Christian Bröhl