Wolfach Firma stiftet Junioren neue Trikots

Nicht nur die Spielweise der C-Junioren mute phasenweise brasilianisch an, sondern nun erinnert auch das neue Outfit ein wenig an den Fußball-Rekordweltmeister, sagt Bräutigam humorvoll. Tatsächlich habe die Farbgebung der Trikots weniger mit überzogenen sportlichen Anforderungen an die Jungs zu tun, sondern vielmehr damit, dass die Initiatoren nach einer neutralen, zum grünen Firmenlogo des Sponsors passenden Farbe suchen mussten.

Die Verbindung mit den blauen Hosen und Stutzen habe sich durch die Wolfacher Stadtfarben ergeben, was für eine Spielgemeinschaft der drei Wolfacher Fußballvereine sehr passend ist.

"Es ist mir ein Herzensanliegen, die Jugendarbeit in Wolfach zu unterstützen", erläuterte Zimmermeister Hans Staiger bei der kürzlichen Übergabe. Er habe selbst in seiner Jugend mit großer Begeisterung, gegen den Ball getreten. Heute begleitet er seine beiden Söhne, die aktuell der C- und D-Jugend angehören, bei ihren Wettkämpfen, wann immer es sein Zeitplan zulasse.