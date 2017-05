Wolfach Ferienbetreuung

Die Anmeldung zu den Ganztags-Ferienbetreuung in diesem Jahr ist nun auch im Internet unter www.awo-wolfach.de möglich. Die Betreuungen sind laut Informationen der Awo Wolfach an Pfingsten in der Zeit vonDienstag, 6., bis einschließlich Freitag, 9. Juni (Herlinsbachschule), in der Zeit vom 31. Juli bis 11. August (Biesle Halbmeil), vom 30. Oktober bis 3. November (Herlinsbachschule).

Wolfach. Personalsorgen und sinkende Einnahmen machen dem Verein zu schaffen, wie Vorsitzender Manfred Maurer am Samstag in der Hauptversammlung im Hotel Kurgarten ausführte. Immerhin: das lange verwaiste Amt des Schriftführers konnte mit Melanie Wick in einer Nachwahl zu den regulären Wahlen 2016 besetzt werden.

Die sinkenden Einnahmen sind laut Maurer primär der Landessammlung geschuldet, bei der dieses Jahr fünf Bezirke nicht besammelt werden konnten. Das Sammlerteam werde immer älter und jüngere Personen, die die "Klinken putzen", nicht in Sicht. "Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht, werden wir im kommenden Jahr nicht mehr an der Landessammlung teilnehmen können", so der Vorsitzende.