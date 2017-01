Zehn junge Musiker haben vor Kurzem erstmals an einer Stadtkapellen-Probe teilgenommen. Die Wolfacher Lara Schmider, Felix Riedel, Benjamin Schorn, Lukas Glunk, Paul Sum, Jule Keller, Lara Gutmann, Sherine Gad, Charlotte Ludwig, Carolin Brod sowie Leonie Riester haben kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres erfolgreich ihre Prüfungen zum Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) in Silber erfolgreich bestanden und sich somit die "Eintrittskarten" in das große Orchester der Stadtkapelle erworben, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor der ersten Probe mit dem Orchester beglückwünschten Jugendleiter Mathias Lehmann und Dirigent Musikdirektor Joachim Riester daher die elf jungen Nachwuchsmusiker zu diesem tollen Erfolg. Den Absolventen überreichten sie auch ihre Urkunden. Anschließend durften sie erstmals die Atmosphäre im "großen Orchester" der Stadtkapelle miterleben. Foto: Stadtkapelle Wolfach